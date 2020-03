La Juventus pourrait recruter trois joueurs qui sont sur les tablettes de Leonardo.

Les dirigeants de la Juventus sont bien décidés : ils veulent frapper fort l’été prochain lors du mercato. Le club turinois a déjà creusé plusieurs transferts et va être un vrai rival pour le club de la capitale française sur le marché des transferts.

Trois joueurs recalent Leonardo ?

Courtisés par Leonardo, Sandro Tonali (Brescia), Gianluigi Donnarumma (Milan AC) et Paul Pogba (Manchester United) sont aussi sur les tablettes de la Juve. Et ces trois joueurs s’imagineraient plus à Turin qu’en Ligue 1 la saison prochaine selon plusieurs sources…