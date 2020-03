Le Barça va devoir frapper fort au prochain marché des transferts et semble contraint de faire une grosse offre pour Neymar.

La maison brûle du côté du FC Barcelone et les dirigeants catalans vont devoir frapper fort lors du prochain marché des transferts s’ils veulent calmer les esprits. On pense notamment à l’avenir de Leo Messi qui veut être entouré des meilleurs joueurs pour continuer à tout gagner.

Cela va coûter cher

Le Barça n’a plus le choix et va devoir faire de très gros investissements au prochain marché des transferts. C’est la raison pour laquelle le club semble contraint de tout faire pour boucler le retour de Neymar. Cela pourrait coûter 180 millions d’euros sans oublier le contrat en or du joueur…