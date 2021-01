Un changement d’entraîneur en fin de saison n’est pas à exclure du côté du Real.

De plus en plus critiqué au sein du Real, Zinedine Zidane pourrait bien être remercié en fin de saison selon certaines sources. Revenu au Real en 2019, le coach français, sacré champion d’Espagne la saison dernière, connaît en effet une saison difficile. Et cela pourrait pousser Florentino Pérez à changer d’entraîneur en fin de saison.

Pérez agacé…

Le président merengue serait notamment remonté contre son entraîneur français qui ne donnerait pas assez sa chance aux jeunes selon lui. Par ailleurs, Pérez aurait en travers de la gorge les recrutements de Jovic et d’Hazard qui ont coûté beaucoup d’argent au Real, à la demande de Zidane, pour peu de résultats pour l’instant…