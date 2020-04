Florentino Parez veut se séparer de trois stars qui ont brillé ces dernières années.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez est visiblement bien décidé à l’idée de faire un grand ménage dans son vestiaire lors de la prochaine intersaison. Selon la presse spécialisée, le président madrilène est prêt à vendre plusieurs de ses stars lors du prochain mercato.

Pérez veut vendre des stars !

Trois joueurs sont dans son viseur. Il s’agit de Gareth Bale, de Marcelo et de Muka Modric. Pérez ne veut plus entendre parler du Gallois depuis plusieurs mois. Quant à Marcelo et Modric, ils ne représentent plus l’avenir du club selon lui. Et Pérez veut profiter du fait qu’ils disposent encore d’une belle cote pour les vendre. Et financer ses prochains recrutements.