Les Girondins ne sont pas en bonne santé et alors qu’on évoque une possible vente, on se demande si des investisseurs peuvent être intéressés.

Bordeaux est dans une situation délicate depuis de nombreux mois. La santé financière du club est menacée et les supporters ne sont pas vraiment rassurés par le propriétaire, King Street, qui n’a clairement pas les moyens de ses ambitions. On parle d’une possible vente du club.

Difficile de trouver preneur

Mais comme le soulignait récemment Pierre Ménès, il semble délicat d’imaginer un investisseur mettre de l’argent sur les Girondins à court terme tant le club est dans une situation compliquée. Le club aurait déjà un passif de 60 millions d’euros et l’achat pourrait donc coûter près de 150 millions.