La presse espagnole se délecte d’un possible transfert de Neymar cet été, mais il n’a aucune chance de bouger.

Le mercato n’est pas encore ouvert et le marché pourrait être fortement impacté par la crise financière mondiale. Malgré tout, la presse espagnole ne cesse de parler d’un possible transfert pour Neymar et d’un retour de l’attaquant brésilien dans la Liga pour la saison prochaine.

Il ne bougera pas

Il faut mettre fin aux rumeurs ! Compte tenu de la situation, personne n’aura les moyens de boucler un transfert comme celui de Neymar cet été. Il faudrait mettre près de 200 millions d’euros sur la table et lui offrir un salaire de plus de 30 millions par an. Il va rester au PSG au moins un an de plus.