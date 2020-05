La presse anglaise évoque la piste du PSG en cas de départ de De Bruyne. Cette piste est vraiment envisageable ?

Si l’exclusion de Manchester City de la Ligue des champions se confirme, cela pourrait bien avoir un impact fort sur le marché des transferts, car des joueurs de premier plan ne voudront pas se priver de la plus grande compétition internationale de clubs.

Ce ne sera pas simple

C’est notamment le cas de De Bruyne. L’international belge laisse planer le doute au sujet de son avenir et le PSG est évoqué comme une piste possible pour lui. Cela semble néanmoins peu probable, car il pourrait coûter une véritable fortune et City fera tout pour le conserver.