Leonardo voudrait bien accueillir 4 nouveaux joueurs lors du marché des transferts. Mais avec un budget limité.

On commence à y voir plus clair sur les intentions de Leonardo pour le marché des transferts. Le directeur sportif veut plusieurs renforts. Un journal révélait récemment que son enveloppe de recrutement pourrait être de 70 millions d’euros et cela pourrait être court, car il veut 4 joueurs.

Un budget limité pour 4 joueurs

Le directeur sportif brésilien veut en priorité un latéral droit et un milieu de terrain défensif. Mais il veut aussi recruter un attaquant pour compenser le départ de Cavani et un défenseur central pour oublier Thiago Silva. La tâche pourrait être compliquée pour le directeur sportif.