Plusieurs joueurs du PSG attendent plus de Leonardo notamment en ce qui concerne le mercato.

Revenu au PSG il y a un peu plus d’un an, Leonardo s’attendait clairement à autre chose. Le Brésilien a confié plusieurs fois en coulisse qu’il était assez déçu. Leonardo pensait en effet qu’il aurait le total contrôle du secteur sportif parisien, mais devrait toujours composer avec Doha. Le directeur sportif parisien doit d’ailleurs faire avec un contexte économique compliqué pour renforcer l’effectif parisien, sur le marché des transferts, alors que le club de la capitale a perdu plusieurs joueurs importants cet été (Thiago Silva, Cavani…).

Paris très calme sur le marché des transferts

Le club tarde à recruter et son directeur sportif est de plus en plus critiqué dans le vestiaire . Selon Le Parisien, plusieurs joueurs importants ne comprendraient pas l’attitude attentiste de Leonardo sur le mercato et serait déçu. Kylian Mbappé avait pour rappel demandé des recrues à son club dans la presse il y a quelques semaines. L’international français ne serait pas le seul déçu.