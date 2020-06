Le PSG veut recruter au milieu de terrain, mais les intentions de Draxler pourraient être un problème.

Leonardo a l’intention d’apporter une touche de nouveauté dans son milieu de terrain en faisant venir des valeurs sûres dans ce secteur de jeu, mais pour cela il va falloir faire de la place. Paris a déjà beaucoup de joueurs et il va falloir pousser des indésirables vers la sortie.

Il ne veut pas bouger

C’est le cas de Draxler à qui il reste un an de contrat. Mais l’international allemand ne fera aucun cadeau et n’aurait absolument pas l’intention de faire ses valises. S’il ne part pas, cela pourrait créer des problèmes et empêcher le PSG de prendre un joueur supplémentaire.