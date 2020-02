Le Barça va une nouvelle fois faire semblant de vouloir recruter Neymar.

Le FC Barcelone va-t-il retenter sa chance pour Neymar l’été prochain ? Interrogé sur le Brésilien, Josep-Maria Bartomeu a récemment déclaré : Neymar au FC Barcelone, c’est la question récurrente que tout le monde nous pose depuis l’année dernière, mais je l’ai déjà dit. Ce sujet ne sera pas abordé tant que nous n’aurons pas de réunions et de plans pour la prochaine saison. Aujourd’hui, nous attendons avec impatience ce que nous pouvons faire en ce mois de janvier, de certains départs et arrivé. Mais il n’y a pas eu de discussion pour la prochaine saison, et s’il y a eu des discussions, je ne peux pas les divulguer. Nous sommes toujours ouverts à tout. »

Bartomeu ne ferme aucune porte…

Un discours qui flatera certainement Messi qui souhaite voir Neymar revenir. Mais en réalité, Barcelone n’a pas la moindre chance de pouvoir recruter son ancien joueur. Financièrement, le Barça est dans une situation inconfortable. Offrir près de 200 millions pour un joueur et assurer derrière son salaire est impossible. Le Barça, comme l’été dernier, fait espérer ses supporters, Messi et Neymar. Pour rien.