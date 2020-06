Grassement payés au PSG, Thiago Silva et Edinson Cavani peinent à trouver un nouveau club à cause de leur imposant salaire.

Avec des salaires mirobolants au PSG, Thiago Silva et Edinson Cavani déchantent. Tous deux en fin de contrat à Paris, ils n’ont pas reçu de propositions pour prolonger. A la recherche d’un nouveau club, les deux hommes sont confrontés à une dure réalité : personne ne peut s’aligner sur leur salaire.

Baisse de salaire obligatoire

A 35 ans et 33 ans, Thiago Silva et Edinson Cavani se retrouvent dans le même bateau. Une barque dans laquelle ils naviguent à vue, avec l’obligation de baisser leur salaire pour pouvoir rebondir ailleurs. Et l’addition pourrait faire mal puisque Cavani pourrait voir son salaire diviser par deux s’il veut rejoindre l’Inter Milan ou l’Atletico, par exemple. Ca pique…