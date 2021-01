L’entraîneur du FC Barcelone souhaite faire venir un attaquant cet hiver.

Il y a quelques jours, Ronaldo Koeman a rappelé que le FC Barcelone devait se renforcer en attaque lors de ce mercato. « Il n’est pas nécessaire de répéter ce que nous avons dit au début de la saison, à savoir qu’il nous manque quelqu’un devant pour avoir plus de concurrence, pour avoir plus de buts et d’efficacité. »

Koeman veut un attaquant

Le coach du Barça veut clairement mettre la main sur Memphis Depay le joueur de l’OL. Et Antoine Griezmann appréciera… Alors que le Français est de plus en plus en difficulté en Catalogne, son coach veut faire venir un joueur supplémentaire dans son secteur de jeu.