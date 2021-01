L’entraîneur de l’OM pourrait recevoir un message fort de la part de ses dirigeants.

Lié à l’OM jusqu’en fin de saison, André Villas-Boas négocie depuis plusieurs semaines une prolongation de contrat avec ses dirigeants. Mais l’entraîneur marseillais attend un geste fort de son club, notamment sur le marché des transferts cet hiver.

Milik à l’OM ?

AVB veut un attaquant supplémentaire. Et alors qu’Arkadiusz Milik lui paît énormément, l’international polonais pourrait bien débarquer cet hiver. Naples ne compte plus sur son joueur qui arrive en fin de contrat et pourrait accepter de le vendre à moindre coût cet hiver. L’OM serait très actif et pourrait bien boucler ce recrutement avant le 31 janvier. Ce serait un message fort envoyé à la concurrence et à AVB. De quoi le convaincre de prolonger dans la foulée ?