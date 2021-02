Invité à s’exprimer en conférence de presse, Ronald Koeman a dû suspendre l’exercice à cause d’un petit pépin inattendu…

A la veille du choc de Liga entre le FC Séville (4e) et le FC Barcelone (3e), Ronald Koeman était de passage en conférence de presse. Mais elle a dû être interrompu pour un motif inattendu… Alors qu’il était en train de répondre aux questions des journalistes, Koeman s’est mis à saigner du nez !

Soigné pour des problèmes cardiaques

La conférence de presse a dû être interrompue suite à cette drôle de mésaventure. D’après Javi Miguel, célèbre journaliste espagnol, Ronald Koeman serait soigné pour des problèmes cardiaques et prendrait des anticoagulants, ce qui pourrait expliquer ce saignement de nez important. Et avec les nombreux tests PCR auxquels sont soumis les joueurs comme les staffs, ça ne doit pas aider non plus…