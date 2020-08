Manchester City va évidemment tenter sa chance pour attirer Lionel Messi cet été.

Rien ne va plus en Catalogne ! Lionel Messi voudrait absolument quitter le club barcelonais après la nouvelle désillusion du club en Ligue des Champions. Les plus grands clubs d’Europe vont certainement tenter leur chance. Et du côté de Manchester City, Pep Guardiola est évidemment très intéressé…

Retrouvailles Guardiola-Messi ?

Le manager de City, qui vient lui aussi, de connaître une nouvelle défaite sur la scène européenne va certainement demander à ses dirigeants de tout faire pour convaincre Messi. Cela représentera évidemment un très gros effort, mais Guardiola, qui a coaché Messi pendant plusieurs saisons sait mieux que personne d’autre à quel point l’Argentin peut sublimer une équipe. Et certainement mener City sur le toit de l’Europe.