Deux clubs seront favoris si Lionel Messi décide de quitter le FC Barcelone en fin de saison.

Et si Lionel Messi quittait le FC Barcelone en fin de saison ? Ce qui était encore impensable il y a quelques semaines semble désormais possible. L’Argentin qui dispose d’une clause lui permettant de quitter le Barça, libre, en fin de saison met en tout cas la pression sur ses dirigeants. Et son cas inquiète.

Messi vers un départ du Barça ?

Deux clubs se tiennent prêts à bondir sur l’Argentin s’il décide effectivement de quitter le Barça. Il s’agit de Manchester City et de la formation parisienne. Ces deux clubs ont les moyens financiers pour attirer Messi. Ils disposent également d’autres arguments (Guardiola, Neymar…) pour le convaincre de changer d’air.