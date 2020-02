Arsenal ne pourra pas conserver Aubameyang si ce dernier refuse de signer une prolongation de contrat.

Arsenal va devoir régler le cas de Aubameyang en fin de saison. L’attaquant gabonais n’aura plus qu’un an de contrat en juin et il semble bien décidé à ne pas le prolonger, car il voudrait vivre une nouvelle expérience. Dans ces conditions, les dirigeants catalans pourraient être contraints de le vendre.

Il devrait bouger

Il serait fou de le conserver pour le voir partir libre en 2021. Aubameyang devrait donc se retrouver sur le marché des transferts et plusieurs clubs sont déjà prêts à l’accueillir. Il devrait rejoindre une formation majeure du continent avec pour objectif de gagner la Ligue des champions.