Le manager des Reds de Liverpool courtise le prodige Havertz.

L’été prochain pourrait être agité du côté de Liverpool. Si les Reds arrivent à accrocher le titre en Premier League, certains joueurs pourraient demander leur transfert. On pense notamment à Sadio Mané et à Mohamed Salah, qui auront tout gagné avec Liverpool et qui seront très courtisés.

Havertz dans le viseur

Jurgen Klopp y pense déjà visiblement. Le coach allemand du club anglais a déjà des pistes en tête pour remplacer ses stars. Le coach des Reds serait notamment prêt à mettre 125 millions d’euros sur la table pour recruter Kai Havertz le prodige du Bayer Leverkusen.