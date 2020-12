Depuis plusieurs semaines, la presse people fait ses gros titres avec la supposée liason entre Kylian Mbappé et un mannequin français. Buzzsport lève le voile sur la véracité du dossier.

Aperçu aux bras de Marco Verratti, Neymar et Kylian Mbappé ces derniers mois, Cindy Bruna semble parfaitement s’entendre avec les joueurs du PSG. Le mannequin français ne s’en est d’ailleurs pas caché dans une récente interview accordée à Paris Match : « J’ai découvert le football à travers mon beau-frère, Mickaël Le Bihan, qui a joué à Nice puis à Auxerre. Je suis allé en Russie pendant la Coupe du monde et il m’arrive, quand je suis à Paris, de me rendre au Parc des Princes pour certains matchs du PSG. Avec Neymar, Marco et Kylian, ça a accroché tout de suite. Ils sont devenus des potes cool et bienveillants avec lesquels il m’arrive de passer du temps sans qu’on parle de foot ou de mode. Je sais qu’après la diffusion des photos de cet anniversaire on m’a prêté des liaisons avec les trois. Comme si on ne pouvait pas imaginer qu’il puisse juste exister des liens amicaux entre une femme et un homme ».

En couple avec Mbappé ? Fake news…

Il y a un mois, le magazine Closer a fait sa une avec la supposée liaison entre Cindy Bruna et Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG, à qui on ne connaît pas de petite amie depuis le début de sa carrière, aurait succombé aux charmes de la belle française de 25 ans ? Buzzsport peut certifier qu’il s’agit d’une fake news. Rien à se mettre sous la dent entre ces deux-là. Complices et amis, oui. Rien de plus.