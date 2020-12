Le changement d’agent de Camavinga pourrait bien être le top départ pour les négociations pour son transfert.

Les dirigeants du Stade Rennais font actuellement tout leur possible pour convaincre Camavinga de prolonger son contrat. C’est un enjeu majeur, car s’il ne signe pas un nouveau bail, le club breton pourrait bien être contraint de le laisser filer en juin prochain.

Top départ des négociations ?

Il ne lui restera en effet plus qu’un an de contrat à la fin de la saison. Et le joueur vient tout juste de congédier son agent. Il sera désormais représenté par son père ce qui fait croire aux journaux étrangers que cela pourrait bien être le top départ des négociations pour son transfert.