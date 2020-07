Depuis plusieurs mois, une rumeur circule autour de Neymar et d’une liaison avec une jolie journaliste allemande. Voici la vérité.

Célibataire depuis son histoire d’amour avec Bruna Marquezine, célèbre actrice brésilienne, Neymar s’est-il recasé ? Depuis plusieurs mois, les médias allemands sont sur le coup. Tout simplement parce que Neymar a été aperçu plusieurs fois avec Janin Ullmann, une journaliste allemande présentant beaucoup d’atouts…

Rien avec Janin

A 38 ans, Janin Ullmann fait en effet partie des gens qui voient et côtoient Neymar « régulièrement ». Pour les médias brésiliens, depuis le début de l’année, il y a bien une histoire entre l’attaquant du PSG et la journaliste allemande. Mais depuis mars et le confinement, plus aucune trace de ce couple supposé… Il semble que les médias auriverdes se soient emballés car la journaliste vit sa vie en Allemagne et Neymar la sienne en France, totalement épanoui. Janin n’est qu’une amie.