Célibataire, Neymar a été aperçu aux côtés d’une ravissante journaliste allemande. De l’amour dans l’air ?

Depuis sa séparation avec Bruna Marquezine, Neymar a été aperçue avec quelques demoiselles mais rien de sérieux, visiblement. Des soirées entourées de mannequins, rien de plus. Mais cette fois, c’est différent…

Une femme différente

Neymar au Parc avec la journaliste Janin Ullmann 😎 pic.twitter.com/mzSMfo7c0h — Foot Wags (@FootWag) February 29, 2020

Journaliste et présentatrice de la télévision allemande, Janin Ullmann n’a rien à voir avec les précédentes conquêtes de Neymar. A 38 ans, elle dénote totalement des femmes qui ont pu partager la vie du Brésilien auparavant. L’envie de se caser et de construire une histoire sérieuse ? L’avenir le dira. Mais la demoiselle, en plus d’être jolie, pourrait lui mettre du plomb dans la tête.