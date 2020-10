Après un mercato 2019 réussi, Leonardo semble avoir de nouveau vu juste l’été dernier.

Pour son retour au PSG, Leonardo a frappé fort. Faute d’avoir des moyens financiers, le Brésilien a eu des idées. Des très bonnes idées : Keylor Navas, Pablo Sarabia et Mauro Icardi. Deux joueurs devenus importants dans l’effectif parisien. Et cet été, Leonardo a de nouveau surpris.

Efficacité et malice…

S’il n’avait pas plus d’argent cet été qu’il y a un an, Leonardo a de nouveau fait appel à son imagination. Et les arrivées de Florenzi, Danilo, Rafinha ou encore Kean font mouche. Quatre joueurs qui réussissent leurs débuts à Paris. Un recrutement à moindre frais et efficace. Une masterclass, comme Leonardo sait si bien le faire…