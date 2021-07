Paris vient de signer Sergio Ramos. Outre le fait qu’il soit l’un des meilleurs défenseurs, l’Espagnol est aussi très bien accompagné dans la vie.

Le vestiaire du PSG commence de plus en plus à ressembler à une partie de football manager. Et en tribune, c’est une véritable agence de mannequin que Paris met en place. Les femmes des joueurs parisiens, plus belles les unes que les autres, ont de quoi faire rêver. Et l’arrivée de Madame Sergio Ramos confirme la tendance.

Pilar fait monter la température

Madame Sergio Ramos, pour ceux qui ne la connaisse encore, c’est l’incontournable Pilar Rubio. Journaliste, elle est également actrice avec 9 films à son actif. Maman de 4 enfants (4 garçons), elle a mis sa carrière entre parenthèses pour le défenseur espagnol. Nouvelle venue à Paris, elle va vite conquérir les fans du club. Il suffit de la regarder dans les yeux pour ça.