Courtisé par plusieurs clubs anglais, Houssem Aouar se rapproche visiblement de Londres…

Formé à l’OL, Houssem Aouar est proche d’un départ. Le milieu de terrain des Gones est sur les tablettes d’Arsenal et Tottenham. Une bataille entre ces deux clubs devrait agiter le cœur de l’été pour le Français.

Plus de 25 millions ?

L’avenir de Houssem Aouar commence à s’écrire de plus en plus du côté de Londres. Mais entre le projet des Gunners et ceux des Spurs, c’est Lyon qui pourrait jouer les arbitres. Tout dépendra des offres qui seront faites. Les Gones espèrent toucher 25 millions d’euros pour l’international français de 23 ans.