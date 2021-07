Très proches, Leonardo et Mino Raiola sont en train de faire des malheurs avec le PSG.

Leonardo connaît parfaitement Mino Raiola. Et leur relation profite au PSG. En témoigne, les nombreuses opérations depuis 10 ans avec l’agent italien. Maxwell, Verrattti, Ibrahimovic ou plus récemment Kean… Raiola est chez lui à Paris.

Bakker, le coup en or

Et ces dernières semaines, le show continue. Mino Raiola, agent de Donnarumma, a trouvé un accord avec le PSG pour une arrivée libre de tout contrat du meilleur joueur de l’Euro ! Tout aussi fort, Mitchell Bakker, dont Raiola gère les intérêts, va être vendu au Bayer Leverkusen pour 10 millions d’euros ! Pour Paris, c’est une super opération, Bakker ayant signé libre. Et ce n’est pas terminé. On parle de Paul Pogba à Paris. Pogba, géré par… Raiola bien sûr.