Nouvelle star du football européen, Joao Felix a trouvé le bonheur dans les bras d’une actrice portugaise. Et pas n’importe laquelle…

Considéré comme le nouveau prodige du football portugais, capable de prendre la succession de Cristiano Ronaldo, Joao Felix confirme toute l’étendue de son talent sous les couleurs de l’Atletico. Et en dehors des terrains aussi le Portugais a trouvé le bonheur

La très belle Margarida

Actrice portugaise, Margarida Corceiro est tombée sous le charme du discret et timide Joao Felix. Après plusieurs mois de rumeur, le couple a enfin officialisé son union et s’affiche désormais en public, comme sur les réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Joao Felix suit parfaitement les traces de Cristiano Ronaldo côté cœur. Sa Margarida est presqu’aussi belle que Georgina alias Madame CR7 !