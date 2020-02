Pour Isco, le Real Madrid est prêt à ouvrir la porte mais il faut que les clubs intéressés sortent leur chéquier.

De retour en forme, Isco reste néanmoins dans les plans de sortie du Real Madrid pour l’été qui arrive. Le maître à jouer de Zinedine Zidane pourrait en effet partir si les dirigeants du club reçoivent une belle offre. Et du côté de l’Angleterre, on y songe de plus en plus.

Arsenal et Chelsea sont là

Courtisé par Liverpool par le passé, Isco est désormais dans le viseur de Chelsea et Arsenal. En Espagne, Valence en rêve mais le prix de l’Espagnol est hors de portée des finances du club. Car le Real Madrid ne discutera pas à moins de 60 millions d’euros. Zidane espère même en récupérer 70 millions d’euros et ainsi financer sa prochaine campagne de recrutement. Sadio Mané, Kylian Mbappé ou encore N’Golo Kanté sont dans son viseur et il va falloir des sous à Zizou pour s’offrir tout ça.