A peine arrivé au Barça, Ronald Koeman est déjà en danger. Les dirigeants du club auraient déjà calé la venue de son successeur…

Ronaldo Koeman ne fera pas de vieux os au FC Barcelone. Incapable de redresser la barre, le Néerlandais a subi les foudres de la bande à Mbappé en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Une défaite cinglante à la maison (1-4) qui place les Catalans au bord de l’élimination.

Xavi arrive

D’ores et déjà, l’avenir de Koeman est en sursis. S’il a de grandes chances de finir la saison, il y a peu d’espoir de le voir encore aux commandes du club la saison prochaine. L’arrivée de Xavi ne ferait plus aucun doute au sein du club. Et même s’il faudra attendre les prochaines élections présidentielles (7 mars), Koeman sait déjà qu’il est pratiquement viré. Sympa l’ambiance…