Nouvelle recrue du PSG, Gigi Donnarumma débarque à Paris avec la ravissante Alessia. Présentation.

Malgré la présence de Keylor Navas, le PSG a fait le choix de sauter sur l’incroyable occasion de signer Gianluigi Donnarumma, élu meilleur joueur de l’Euro, gardien de la sélection italienne. Et le portier du Milan débarque à Paris avec une ravissante jeune femme à son bras : Alessia Elefante.

Du charme à l’italienne

En couple depuis 5 ans, Gianluigi et Alessia se sont fiancés en 2018. Un mariage est prévu mais pas encore de date arrêtée. Très discrète, Mademoiselle Donnarumma ne s’expose pas sur les réseaux sociaux. On peut toutefois apercevoir son charme et son sourire sur les publications du nouveau portier du PSG. A commencer sans modération, bien sûr.