La planète foot est suspendue aux lèvres de Kylian Mbappé. La star du PSG pourrait se prononcer sur son avenir dans les jours à venir.

Après un Euro raté, Kylian Mbappé termine ses vacances. Sur le chemin de la reprise, la star du PSG ne sera toutefois pas un joueur comme les autres au moment de reprendre l’entraînement. Son avenir est au centre de préoccupation et le Français doit s’exprimer.

Mbappé va parler

Plusieurs médias indiquent en effet que Kylian Mbappé va profiter son retour à l’entraînement pour prendre la parole. Le champion du monde devrait éclaircir sa position et ainsi dire ouvertement s’il veut prolonger ou non. Le couperet va donc tomber pour le PSG et les supporters seront enfin fixés dans la semaine qui arrive.