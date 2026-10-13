Bleus : Cherki ridiculise Liverpool, Zidane tient peut-être son joueur le plus dangereux

Rayan Cherki a attendu la 78e minute pour signer l’image de la soirée à Anfield : une feinte sans toucher le ballon, une combinaison au talon et Alisson éliminé. Manchester City a gagné 3-0 ; le Français a rappelé à Zinédine Zidane qu’il possède un attaquant impossible à enfermer dans un plan.

Le score ne dit pas tout du match. Liverpool a longtemps résisté avant l’expulsion de Ryan Gravenberch, puis City a frappé trois fois en treize minutes. Erling Haaland a ouvert la marque à la 65e, Jérémy Doku a doublé la mise à la 68e et Cherki a refermé la soirée dix minutes plus tard. Son but n’a pas seulement achevé un adversaire réduit à dix. Il a condensé ce qui rend le Lyonnais différent.

CHERKI LE TOUR DE MAGIE 🤩



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Une feinte, un talon, puis le silence

Sur l’action, Cherki laisse passer le ballon entre ses jambes, profite de la remise du talon de Josko Gvardiol, élimine Jeremie Frimpong et contourne Alisson avant de conclure de près. Plusieurs joueurs de City avaient touché le ballon durant la séquence. Lui a apporté le geste que personne n’attendait, celui qui ouvre une défense déjà replacée.

À Anfield, dans un climat brûlant lié au verdict financier visant Manchester City, le Français ne s’est pas caché. Les tribunes avaient accueilli les visiteurs avec des chants hostiles et des banderoles. Cherki a répondu avec son langage : une prise de risque technique au cœur de la surface. Sa prestation a été évaluée parmi les meilleures de la rencontre, au côté de Doku, véritable accélérateur après la pause.

Il faut rappeler que Liverpool jouait à dix au moment des trois buts. Cela change le contexte, pas la qualité du geste. Beaucoup d’attaquants auraient frappé immédiatement. Cherki a lu le déplacement de Frimpong et inventé une sortie par l’intérieur.

Zidane cherchait de l’imprévisible, il l’a sous les yeux

Depuis sa prise de fonction, Zinédine Zidane a multiplié les essais dans les zones offensives. Michael Olise offre la conduite et la finition, Ousmane Dembélé la rupture, Kylian Mbappé la profondeur. Cherki ajoute autre chose : la capacité à ralentir une action une demi-seconde pour mieux la faire exploser.

Cette singularité a aussi son revers. Le joueur aime toucher le ballon, provoquer et chercher la passe que personne ne voit. Dans une équipe de France où les statuts s’empilent, cette liberté doit s’inscrire dans un cadre collectif. Mais la soirée de Liverpool montre qu’il n’est plus seulement un artiste à lancer lorsque le match se bloque. Il peut peser dans une affiche majeure, loin de chez lui et sous pression.

Mercredi, Cherki retrouvera le PSG avec Manchester City. Pour Zidane, le choc européen offrira un test encore plus précis : le Français peut-il reproduire ce niveau contre plusieurs de ses partenaires de sélection ? À Anfield, il a déjà envoyé son message. Les Bleus disposent peut-être de leur joueur le plus imprévisible ; il devient de plus en plus difficile de le traiter comme une simple option.