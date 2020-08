L’AS Saint-Étienne veut vendre cinq joueurs avant la fin du mercato.

Du côté de l’ASSE, la situation est toujours très tendue entre Claude Puel et certains de ses joueurs. Le coach des Verts veut vraiment faire un grand ménage dans son vestiaire et espère toujours cinq départs de joueurs expérimentés.

Puel veut des départs

Le coach de l’ASSE souhaite plus que jamais voir partir Stéphane Ruffier, mais aussi quatre autres joueurs : Yann M’Vila, Loïs Diony, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri. Les dirigeants ont besoin de vendre ces joueurs pour rééquilibrer les comptes du club et se renforcer par la suite.