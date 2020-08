Devant l’opportunité de recruter Leo Messi, le PSG tente d’imaginer toutes les options possibles. Mais Doha se casse les dents face au fairplay financier.

Leo Messi veut partir. Et le PSG n’a pas attendu longtemps avant de se mettre au travail pour imaginer les contours d’un possible transfert. Depuis plusieurs jours, Doha serait à pied d’œuvre pour tenter de réaliser son plus grand rêve. Après de nombreuses tentatives échouées, l’occasion est unique de pouvoir le convaincre, enfin, de venir à Paris.

Impossible, malheureusement

Le PSG se fait de nœuds au cerveau, dans tous les sens. Car il n’existe pas de solution pour la signature de Leo Messi. Entre le montant de son transfert et le coût de son salaire, Paris est dans l’incapacité de pouvoir rester dans le cadre du fairplay financier. Avec Neymar et Mbappé dans ses rangs, deux joueurs que Paris veut prolonger, le projet n’a plus de marge de manœuvre pour une troisième étoile comme Leo Messi. Il faudrait vendre un tiers de l’effectif pour faire de la place…