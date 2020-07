L’AS Monaco pourrait recruter le buteur serbe Luka Jovic cet été.

Récemment nommé entraîneur de l’AS Monaco, Niko Kovac semble bien décidé à relancer le club de la Principauté la saison prochaine. Il va certainement chercher à renforcer son effectif lors de ce mercato.

Jovic proposé et intéressé !

Et il pourrait rapidement boucler un gros coup. L’AS Monaco serait en effet en train d’étudier la piste Luka Jovic qui lui a été proposé. Le joueur qui a connu une année difficile à Madrid va chercher à se relancer. Monaco l’intéresserait. Un très gros coup pour le club monégasque si cela se confirme et que Jovic retrouve son niveau d’il y a un an.