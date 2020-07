Les dirigeants du FC Barcelone vont encore prêter Philippe Coutinho la saison prochaine.

Dans une situation d’échec depuis son arrivée au Barça en janvier 2017, Philippe Coutinho n’a pas convaincu le Bayern Munich de le conserver cette saison lors de son prêt. Barcelone ne veut plus de Brésilien et souhaite le vendre rapidement. Mais un transfert cet été est impossible. Le Barça va devoir reprêter son joueur. Avec l’espoir de le voir briller et qu’il soit conservé par le club où il aura été envoyé.

Coutinho vers l’Angleterre

Les dirigeants du Barça sont en discussion avec plusieurs clubs. Et Coutinho devrait bel et bien retourner en Premier League la saison prochaine. L’ancienne star de Liverpool veut retrouver l’Angleterre où il avait impressionné les observateurs pendant plusieurs saisons. Plusieurs clubs sont en discussion avec le Barça selon la presse catalane.