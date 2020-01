Compagne de Luka Jovic, Sofia Milosevic permet à l’attaquant serbe de garder le moral en dehors des terrains…

Luka Jovic a eu du mal à digérer son dernier transfert. Après avoir explosé en Bundesliga, son arrivée auprès de Zidane pour 60 millions d’euros ne s’est pas passée comme il l’aurait souhaitée. Même s’il y a du mieux depuis quelques semaines…

Heureusement, Sofia est là

Sofía Milosevic, la copine de Luka Jovic 🔥 pic.twitter.com/JPaXKzSIaV — Foot Wags (@FootWag) January 8, 2020

Mais Luka Jovic a eu beau être malheureusement sur les pelouses de Liga, il a pu compter sur le soutien de sa compagne, la ravissante Soifa Milosevic. Mannequin serbe de 28 ans, elle s’est fait un nom dans le monde de la mode après plusieurs collaborations avec de grandes marques. Elle est d’autant plus connue depuis qu’elle partage la vie de Luka Jovic. Un sourire et une silhouette des plus réconfortantes quand ça ne sourit pas sur le terrain…