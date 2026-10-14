Seixas : La chute cachée qui a failli lui coûter son premier Tour

Paul Seixas a terminé quatrième de son premier Tour de France. Mais son départ avait encore été menacé à la dernière minute. Son père révèle une nouvelle chute à Barcelone, survenue la veille du contre-la-montre par équipes. L’incident avait été gardé discret pour ne pas renseigner les adversaires.

La quatrième place de Seixas raconte sa réussite sur trois semaines. Elle ne montre pas ce qui s’est passé juste avant. Dans un entretien publié par L’Équipe le 13 octobre, Emmanuel Seixas explique que son fils était retombé à Barcelone, alors qu’il devait enfin commencer sa première Grande Boucle.

Le jeune coureur avait glissé sur les rails du tramway et rouvert ses plaies. Il sortait déjà d’une préparation perturbée par une chute sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ce nouvel incident avait de quoi remettre son départ en question.

Une information gardée loin des adversaires

Le père du coureur explique pourquoi l’épisode n’avait pas été rendu public : « Cela a été caché pour ne pas prévenir les adversaires ». Il décrit une situation difficile, sans attribuer à cette chute une perte de place dans le classement final.

Cette précision compte. Le récit ne permet pas d’affirmer que Seixas aurait terminé sur le podium sans l’accident. Son père estime au contraire que cela n’a pas changé son résultat.

La révélation porte donc sur les conditions de son entrée dans la course. À la veille du départ, Seixas devait encore gérer les conséquences d’une chute plutôt que profiter d’une dernière journée de préparation sans incident.

Trois semaines éprouvantes au-delà des jambes

Emmanuel Seixas décrit aussi une fatigue mentale croissante pendant le Tour. Après la deuxième semaine, son fils aurait commencé à craindre d’être poussé par des spectateurs dans les ascensions et de tomber à nouveau.

La quatrième place n’efface pas cette expérience. Pour sa première participation, Seixas a découvert la durée de l’épreuve, mais également la proximité du public et l’appréhension qu’elle pouvait provoquer après ses chutes.

Son père distingue ainsi l’ambition de gagner le Tour et tout ce qu’il reste à apprendre pour y parvenir. Les prochaines préparations devront tenir compte de cette première expérience : arriver au départ en bonne condition, puis conserver suffisamment de ressources physiques et mentales jusqu’à la troisième semaine.