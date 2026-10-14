Lens : Thauvin relance le Racing, Cahuzac doit maintenant choisir comment le préserver

Florian Thauvin a délivré les deux passes décisives de Lens contre Lyon. Le Racing a ainsi retrouvé la victoire avant de recevoir le Sporting en Ligue des champions. Pour Yannick Cahuzac, la difficulté consiste désormais à préserver cette influence sans rendre son équipe trop dépendante de son capitaine.

La victoire contre Lyon a donné à Lens plus que trois points. Vendredi, le Racing a mis fin à quatre rencontres sans succès en championnat en dominant les Lyonnais 2-1. Florian Thauvin a participé aux deux buts, inscrits par Florian Sotoca puis Matthieu Udol.

À la veille de la réception du Sporting, cette contribution offre un repère évident. Lorsque Lens a trouvé la faille, son capitaine était à la création. Une bonne nouvelle pour Cahuzac, mais aussi une donnée que le prochain adversaire pourra chercher à neutraliser.

76' (2-0)



⚽️ 𝙇𝙀 𝘽𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙏 𝘿𝙐 𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆 !!! Sur ce coup franc déposé par @FlorianThauvin au second poteau, @MatthUd_ place un coup de casque qui fait mouche !!!#RCLOL pic.twitter.com/O12HaxCDKG — Racing Club de Lens (@RCLens) October 9, 2026

Deux passes décisives, deux manières de débloquer le match

Thauvin a d’abord servi Sotoca, auteur de l’ouverture du score, avant de trouver Udol sur coup franc pour le deuxième but. Cette variété compte : son influence ne dépend pas uniquement d’une succession de dribbles ou d’une position très proche du but.

Sur un match où l’adversaire ferme les espaces, la qualité d’un ballon arrêté peut devenir décisive. Dans le jeu, la capacité à trouver un partenaire dos au but permet aussi d’offrir une solution sans attendre une défense désorganisée. Lens dispose de ces deux ressources.

Il serait toutefois excessif de résumer le succès à un seul joueur. Les Lensois ont dû défendre leur avantage après l’exclusion d’Udol et la réduction du score lyonnaise. Leur résistance collective a permis de conserver les bénéfices du travail offensif.

Le Sporting peut obliger Lens à trouver un autre chemin

Mardi, Cahuzac devra décider comment utiliser cette confiance retrouvée. Reconduire les mêmes associations présente l’avantage de conserver des automatismes récents. Mais l’enchaînement européen impose aussi de réfléchir à la répartition des efforts et aux solutions disponibles pendant la rencontre.

La question dépasse le nombre de minutes de Thauvin. Si le Sporting réduit son influence, quels joueurs pourront prendre en charge la progression du ballon et la dernière passe ? Le Racing a intérêt à préparer cette réponse avant d’y être contraint.

Le succès contre Lyon permet d’aborder ce travail dans de meilleures conditions. Il ne garantit ni une domination européenne ni une série durable en championnat, mais il fournit des actions et des associations sur lesquelles s’appuyer.

Thauvin vient de rappeler ce qu’il pouvait apporter dans un match important. Pour Lens, l’étape suivante consiste à faire de cette influence un avantage reproductible, tout en gardant une solution lorsque l’adversaire parvient à la limiter.