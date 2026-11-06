Paul Seixas : Nibali le voit prêt à gagner le Giro dès 2027 !

Vincenzo Nibali pousse Paul Seixas vers le prochain Tour d’Italie. Le double vainqueur de l’épreuve estime que le Français possède déjà les qualités pour lutter pour la victoire. Le parcours désormais connu donne des arguments concrets à cette candidature, encore hypothétique.

Paul Seixas pourrait découvrir le Giro avec une ambition bien différente de celle d’un débutant venu apprendre. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport et publié le 4 novembre, Vincenzo Nibali estime le Français capable de disputer la victoire finale. L’ancien champion s’appuie notamment sur ce qu’il a observé au Tour de Lombardie. Il retient à la fois les qualités de grimpeur de Seixas et son niveau contre la montre.

Le jugement reste celui de Nibali, vainqueur du Giro en 2013 et 2016. Il ne constitue ni une décision de Decathlon CMA CGM, ni la promesse d’une course gagnée. Mais il donne un autre sens au choix du calendrier : aller en Italie pourrait aussi signifier viser immédiatement un premier Grand Tour.

Un parcours qui donne du poids à cette possibilité

Présenté le 3 novembre, le Giro 2027 se déroulera du 8 au 30 mai, entre Trieste et Rome. Les organisateurs annoncent 50 250 mètres de dénivelé sur près de 3 419 kilomètres. La montagne pèsera donc lourd dans la sélection finale.

La troisième semaine comprendra notamment une étape avec deux passages au Mortirolo et le Gavia, avant une arrivée au Zoncolan la veille de Rome. Deux contre-la-montre figurent également au programme, dont une montée chronométrée vers Campo di Giove.

Ce mélange intéresse particulièrement Nibali. Son appréciation ne repose pas seulement sur la réputation de Seixas : il voit un coureur capable de grimper très vite sans abandonner un temps considérable dans l’exercice solitaire. Pour Decathlon, l’analyse du parcours peut donc nourrir une discussion sportive précise.

Seixas n’a pas encore choisi entre ses possibilités

Quatrième de son premier Tour de France en juillet, Seixas a ensuite remporté le Tour de Lombardie. Dans un autre entretien à La Gazzetta dello Sport, il avait laissé ouverte la possibilité de courir le Giro, en renvoyant la décision à une discussion avec son équipe. Le programme doit encore être arrêté.

Nibali apporte aussi une réserve importante : si Tadej Pogacar participe, il en fera son favori. Il considère également le parcours adapté à Jonas Vingegaard et intéressant pour Remco Evenepoel. Aucun de ces noms ne peut donc être ajouté automatiquement à la liste de départ.

Pour Seixas, le choix à faire concerne autant l’objectif que l’épreuve. Retourner sur le Tour pour poursuivre sa progression, ou préparer une première tentative de victoire sur le Giro : c’est cette différence d’ambition que son équipe devra trancher.