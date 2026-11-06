Chelsea récupère Sokin, l’entreprise soutenue par Rio Ferdinand

Sokin apparaît désormais sur la manche des maillots de Chelsea. L’accord annoncé le 23 octobre concerne les équipes masculine, féminine et l’académie. L’entreprise compte parmi ses investisseurs historiques Rio Ferdinand, figure de Manchester United. Elle avait déjà noué un partenariat avec son ancien club avant de s’installer chez les Blues.

Le rapprochement avec Chelsea porte sur plusieurs années. Il comprend une présence sur les différents maillots et un rôle de partenaire pour les paiements professionnels et les opérations de change. L’entreprise cherche ainsi à être vue par les supporters tout en intervenant dans une partie du fonctionnement financier du club. Le montant du contrat n’a pas été rendu public. Le nom de Ferdinand apporte toutefois à cette opération une dimension particulière dans le paysage anglais.

Chelsea Football Club has announced a multi-year partnership naming Sokin its Official Business Payments and FX Partner, with the fintech's logo appearing on the sleeves of the men's, women's, and academy kits starting this season.



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L’histoire de United avait déjà servi la communication

Sokin avait consacré en septembre 2025 un film à Ferdinand pour accompagner son partenariat avec Manchester United. L’ancien défenseur y racontait son lien avec le club et la manière dont cette relation pouvait se prolonger dans ses activités professionnelles. Sa présence parmi les investisseurs avait également été mentionnée dans l’annonce d’une prise de participation de fonds gérés par Morgan Stanley.

L’accord avec Chelsea élargit désormais le réseau football de l’entreprise. Rien dans les annonces ne permet d’affirmer que Ferdinand a négocié cette nouvelle opération ou qu’il reçoit une rémunération particulière liée aux Blues. Son investissement associe néanmoins son parcours public à une société qui développe sa visibilité auprès de plusieurs clubs.

Cette stratégie permet à Sokin de toucher des publics différents. Les supporters identifient la marque sur les maillots. Les dirigeants et partenaires commerciaux peuvent découvrir ses services dans un environnement où les échanges internationaux sont quotidiens.

Une manche de maillot peut ouvrir d’autres portes

Chelsea explique que son activité implique de nombreuses devises et des interlocuteurs répartis dans plusieurs pays. Pour une entreprise spécialisée dans les paiements, le club représente donc aussi un exemple d’utilisation. Le partenariat peut servir à montrer ce que ses outils apportent à une organisation dont le nom est reconnu bien au-delà du football anglais.

Le chiffre de plus de onze milliards de dollars de flux annuels, communiqué pour la plateforme, décrit le volume d’argent traité. Il ne correspond ni à son bénéfice ni au prix payé pour Chelsea. Cette distinction évite de transformer un indicateur d’activité en montant de sponsoring imaginaire.

L’intérêt économique du contrat se jouera dans la durée. Sokin devra convertir la visibilité acquise en relations commerciales. Chelsea percevra les bénéfices prévus par son accord tout en intégrant un nouveau partenaire opérationnel. Pour Ferdinand, l’entreprise à laquelle il s’est associé poursuit ainsi son expansion sur un territoire où sa réputation s’est construite, désormais jusque sur le maillot d’un ancien rival.