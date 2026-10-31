Paul Seixas : Le Tour de France sacrifié pour son grand rêve ?

Paul Seixas pourrait privilégier le Giro en 2027, selon une information rapportée en Italie. Le Français n’a pas officiellement confirmé son programme. Une priorité est toutefois déjà affichée : arriver prêt pour les championnats du monde organisés en Haute-Savoie.

La piste italienne se précise dans les médias, mais elle ne constitue pas encore une annonce de Paul Seixas. Selon Beppe Conti, intervenu dans l’émission RadioCorsa, le Français devrait disputer le Giro 2027 et renoncer au Tour de France. L’information, reprise le 30 octobre par la presse cycliste italienne, donnerait une traduction concrète au dilemme exposé quelques jours auparavant par le coureur.

Le maillot arc-en-ciel passe avant le reste

Invité du Super Moscato Show sur RMC le 26 octobre, Seixas avait clairement identifié les Mondiaux comme son grand objectif. La proximité avec ses attaches familiales donne une dimension particulière à ce rendez-vous : « C’est chez mes grands-parents. Ça fait des années que j’attends ça. »

Les championnats du monde multidisciplinaires seront organisés en Haute-Savoie à la fin de l’été 2027. Pour le Français, la réflexion porte donc sur la meilleure manière de construire sa saison autour de cette échéance.

Il avait reconnu ne pas encore savoir s’il participerait au Tour et laissé ouverte l’hypothèse du Giro. Son enthousiasme pour le parcours de la Grande Boucle ne valait pas engagement. L’attirance pour une course et la décision de l’intégrer à son programme restent deux choses différentes.

Le Giro offrirait une autre organisation de la saison

Disputer le Tour d’Italie au printemps laisserait davantage de temps avant les Mondiaux qu’un Grand Tour couru en juillet. Ce calendrier pourrait permettre d’organiser une nouvelle période de préparation pendant l’été. Il ne garantirait évidemment pas à lui seul une meilleure forme le jour de la course.

Le choix aurait aussi une portée sportive importante. Quatrième de son premier Tour de France en 2026, Seixas a déjà montré qu’il pouvait jouer un rôle majeur sur trois semaines. Aller au Giro ne signifierait donc pas forcément réduire ses ambitions : il pourrait chercher à franchir une nouvelle étape sur une autre épreuve.

Beppe Conti évoque également la possibilité d’y retrouver Isaac Del Toro. La présence des deux coureurs reste néanmoins à confirmer par leurs équipes respectives.

Une information italienne, pas encore une décision officielle

À ce stade, il faut conserver cette différence entre les propos du coureur et le programme annoncé par un journaliste. Seixas a confirmé son envie de viser les Mondiaux. Il n’a pas publiquement acté son absence du Tour.

Si la piste du Giro se confirme, il renoncerait à retrouver immédiatement la Grande Boucle pour construire une saison autour d’un objectif personnel très fort. La prochaine annonce attendue concerne donc le Grand Tour choisi avec ses entraîneurs.