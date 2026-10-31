Le PSG a effacé Louis XIV et 1970 de son blason : le jour où Paris a avalé Saint-Germain

En 2013, le PSG n’a pas seulement modernisé un dessin. Le club a retiré de son blason le berceau associé à Louis XIV et sa date de naissance, agrandi le mot « Paris » et réduit visuellement « Saint-Germain ». Derrière cette opération graphique se cachait un choix beaucoup plus lourd : transformer une institution locale en marque mondiale sans faire disparaître totalement ses origines.

Présenté le 22 février 2013 pour une utilisation à partir de la saison 2013-2014, le nouvel écusson conserve la Tour Eiffel, le cercle et les couleurs historiques. La fleur de lys reste également en place. Mais le berceau, référence à la naissance de Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye, disparaît, tout comme la mention « 1970 ». Le nom de la capitale occupe désormais la partie haute en lettres imposantes ; Saint-Germain est relégué en dessous, dans une taille bien plus discrète.

Le geste intervient moins de deux ans après la prise de contrôle du club par Qatar Sports Investments. Les dirigeants assument alors leur objectif : utiliser la puissance internationale du mot Paris pour installer le PSG parmi les grandes marques sportives. Jean-Claude Blanc explique que le berceau est mal compris à l’étranger et que la jeunesse du club ne constitue pas un argument comparable à celle des institutions européennes fondées au XIXe siècle.

Une simplification qui dit tout

Un logo doit fonctionner sur un maillot, une application, une boutique ou une campagne publicitaire à l’autre bout du monde. Dans cette logique, simplifier est rationnel. La Tour Eiffel fournit un symbole instantanément identifiable ; « Paris » vend une ville, une culture et un imaginaire bien plus larges que le football. Le PSG ne commercialise plus seulement des résultats : il commercialise une appartenance à la capitale.

Mais le changement raconte aussi un rapport de pouvoir. Le club est officiellement Paris Saint-Germain, fruit d’une fusion réalisée en 1970 avec le Stade Saint-Germanois. Réduire la place de Saint-Germain et supprimer le berceau revient à privilégier la partie la plus rentable de son identité. Le nom n’est pas supprimé, mais il cesse d’être traité à égalité.

Le paradoxe d’une marque qui vend son histoire

Depuis, le PSG n’a pourtant jamais cessé de convoquer 1970 pour ses anniversaires, ses collections et ses récits patrimoniaux. La date retirée du blason reste une matière commerciale puissante. Le club revendique donc simultanément la jeunesse qui le distingue et l’effacement graphique de cette jeunesse lorsqu’elle gêne la comparaison avec les géants historiques.

C’est précisément ce qui donne à l’écusson actuel sa force et sa part de polémique. Il a accompagné l’internationalisation spectaculaire du PSG, tout en fixant une hiérarchie : Paris au premier plan, Saint-Germain en héritage discret. Même si le dessin change un jour, le virage de 2013 restera le moment où le club a décidé ce qu’il voulait vendre au monde — et ce qu’il acceptait de laisser en petit.