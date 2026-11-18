Paul Seixas reste lié à Decathlon CMA CGM jusqu’à la fin de 2027. Le Français refuse pourtant de réduire son avenir à une négociation financière. Pour son équipe, le défi consiste aussi à lui donner une raison sportive et humaine de prolonger.

Un contrat qui approche de sa dernière année attire forcément les regards lorsqu’il concerne un coureur aussi exposé. Seixas ne l’ignore pas. Mais ses déclarations du 26 octobre, puis du 7 novembre à Singapour, ne dessinent ni un départ décidé ni une prolongation acquise. Elles montrent surtout un jeune leader qui entend choisir son environnement sans se laisser imposer un calendrier médiatique.

🔴 Paul Seixas évoque son avenir : "Je regarde un peu ce qui se passe partout, et je verrai ce qui me correspond le mieux pour la suite." pic.twitter.com/p2PYpber2N — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 26, 2026

Une décision que le salaire ne résume pas

À Singapour, le Français a insisté sur le ressenti qu’il recherche dans une équipe. Il ne s’agit donc pas uniquement de comparer deux colonnes de chiffres. L’entente avec les personnes qui l’accompagnent et la confiance dans le projet font partie des éléments qu’il veut examiner.

Il serait abusif d’en conclure que l’argent ne compte pas pour lui. Seixas n’a pas annoncé qu’il renonçait à une rémunération importante. Il explique plutôt qu’un choix de carrière ne peut pas reposer exclusivement sur cette rémunération. À ce stade, aucun montant officiel ne permet d’ailleurs de chiffrer la bataille autour de son prochain contrat.

Cette position place les éventuels prétendants devant une exigence supplémentaire. Pour séduire un leader, il faut pouvoir expliquer qui travaillera autour de lui, avec quels moyens et selon quelles priorités. Une promesse de statut n’a de valeur que si l’organisation permet ensuite de l’exercer.

Decathlon doit convaincre par le fonctionnement quotidien

Pour son équipe actuelle, la relation déjà construite représente un avantage concret. Les dirigeants et l’encadrement n’ont pas seulement un dossier à présenter : Seixas peut juger leur travail directement. Il connaît les personnes, les habitudes et les évolutions intervenues dans la structure.

Cet avantage peut aussi devenir une contrainte. Un discours ambitieux sera comparé à ce que le coureur observe réellement. La qualité de l’accompagnement, la cohérence du programme et la capacité à développer le collectif pèseront donc dans l’appréciation du projet, sans qu’il soit possible de hiérarchiser ces critères à sa place.

En prenant son temps, Seixas conserve une marge de décision. Cela ne constitue pas une menace publique envers Decathlon, encore moins la preuve de négociations déjà conclues ailleurs. C’est une façon de ne pas transformer l’intérêt suscité par son nom en engagement précipité.

La conséquence est précise pour son équipe : conserver son leader demandera davantage qu’une proposition spectaculaire. Il faudra que le contrat prolonge un fonctionnement auquel il souhaite continuer d’appartenir.