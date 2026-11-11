EF Education-EasyPost a confirmé le 4 novembre 2026 que Gavin Hlady passerait de son équipe de développement au WorldTour en 2027. Il fait partie d’une vague de promotions au moment où la formation américaine doit reconstruire après plusieurs départs, dont celui de Richard Carapaz. Faire monter des coureurs remplit des cases. Cela ne rend pas immédiatement les responsabilités laissées vacantes.

Hlady a passé deux saisons dans la structure EF Education-Aevolo et possède deux titres américains sur route chez les espoirs. Il avait déjà goûté à l’équipe professionnelle comme stagiaire en 2024. Le 29 mai 2026, il a aussi pris la deuxième place d’une étape de l’Alpes Isère Tour, derrière Liam Van Bylen. Roberto Capello, Gavin Sherry et Tomos Pattinson suivent eux aussi la voie interne vers l’effectif WorldTour. Le mouvement a une cohérence : EF connaît la manière de travailler de ces coureurs avant de leur demander de s’adapter à la première division.

Decathlon sprinters are everywhere, it's Liam Van Bylen who wins the third stage of Alpes Isère Tour! Another super close call, Gavin Hlady was SO close of making it! pic.twitter.com/ZbJzKP0tMc — Eemeli (@LosBrolin) May 29, 2026

Ce que le passage par la réserve permet de vérifier

Une équipe qui recrute de l’extérieur peut analyser des données et des résultats. Elle observe moins facilement la façon dont un coureur réagit après une mauvaise journée, applique une consigne ou accepte un travail qui ne lui rapporte aucun classement. Une filière interne donne accès à cette information sur plusieurs saisons. Elle permet aussi de promouvoir un profil dont la spécialité n’est pas encore complètement définie.

Cette connaissance n’abolit pas le saut de niveau. En WorldTour, les équipes défendent leur placement plus longtemps et le rythme laisse moins de temps pour réparer une erreur. Pour Hlady, l’intérêt d’une promotion n’est pas de recevoir aussitôt une étiquette de grimpeur ou de rouleur. C’est d’identifier les courses et les tâches dans lesquelles il peut devenir fiable.

Les responsabilités de Carapaz ne se distribuent pas par quatre

Un ancien vainqueur du Giro apporte des résultats potentiels, mais aussi une raison de bâtir un programme et un groupe autour de lui. Quatre jeunes ne remplacent pas ce rôle par simple addition. Ils donnent en revanche plusieurs pistes à une équipe qui ne veut pas dépendre d’une seule embauche pour reconstituer son effectif.

La reconstruction ne se jugera donc pas sur le premier podium de la nouvelle génération. Elle se lira dans la répartition du travail : qui saura faire avancer l’équipe, qui pourra obtenir sa propre chance, et à quel moment EF acceptera de donner à l’un de ses jeunes une course où il aura enfin le droit de se tromper pour son compte.