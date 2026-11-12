Wembanyama porte les Spurs, Harper leur donne une autre façon de revenir dans un match

San Antonio a remporté sa dixième victoire consécutive en remontant 22 points à Chicago le 11 novembre. Victor Wembanyama a inscrit 32 points et Dylan Harper a délivré dix passes décisives. L’apport du jeune arrière donne aux Spurs davantage de solutions pour créer des tirs lorsque le match se complique.

À Chicago, San Antonio était mené de 22 points avant de s’imposer 124-119. Victor Wembanyama a terminé meilleur marqueur des Spurs avec 32 points. Dylan Harper a ajouté 18 points, dix passes décisives et quatre interceptions. Le Français a fourni le volume de points attendu de lui, tandis que Harper a aidé l’équipe à multiplier les occasions de revenir.

Le début du troisième quart-temps en donne un exemple. Harper a intercepté une passe de Caleb Wilson, puis servi Stephon Castle pour un dunk en transition. Quelques possessions plus tard, son tir à trois points a ramené San Antonio à 73-73. En quelques minutes, le jeune arrière a contribué au retour de son équipe de trois manières différentes, par la récupération, la passe et le tir.

Harper peut créer même lorsque Fox est sur le parquet

De’Aaron Fox et Harper ont chacun servi l’autre dans cette rencontre. Harper a notamment trouvé Fox pour un panier à trois points dans la première minute. Fox lui a rendu la pareille sur le tir de l’égalisation au troisième quart-temps. Cette circulation compte pour San Antonio. Les deux joueurs peuvent se relayer à la création sans que chaque possession commence avec le ballon dans les mêmes mains.

Le rôle de Harper ne se limite donc pas aux minutes où Fox se repose. S’il garde cette capacité à faire avancer le ballon puis à jouer sans lui, le staff peut les associer tout en laissant Wembanyama recevoir plus près de la zone où il veut attaquer. L’intérêt est particulièrement visible quand une défense oblige le Français à céder la balle tôt dans la possession.

Un rôle qui se construit sur plusieurs rencontres

Harper avait déjà marqué 21 points contre Dallas le 4 novembre, puis 19 contre Sacramento deux jours plus tard. À Chicago, ce sont aussi ses dix passes et ses interceptions qui ont compté. Ce registre élargi donne au staff un motif de lui confier des décisions dans les fins de match, au-delà des séquences où il doit surtout apporter des points.

La question pour les Spurs est de savoir dans quelles situations ils voudront lui donner le premier ballon aux côtés de Fox. La remontée de Chicago fournit déjà un exemple concret de ce que San Antonio peut obtenir quand Harper prend une part de cette responsabilité.