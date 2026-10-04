UBB : Perchaud prolongé, la succession de Poirot devient plus concrète

L’Union Bordeaux-Bègles a prolongé Matis Perchaud jusqu’en 2030. Le pilier gauche dispose désormais d’un engagement qui dépasse largement la prochaine intersaison. Alors que Jefferson Poirot envisage la fin de sa carrière, cette décision prend un relief particulier. L’UBB conserve un joueur qui pourrait devoir changer de dimension.

La prolongation annoncée le 30 septembre sécurise une pièce importante de la première ligne bordelaise. Arrivé de Bayonne en 2024, Matis Perchaud a disputé trente rencontres lors de la saison 2025-2026. À 24 ans, il possède déjà une expérience significative dans l’effectif.

La durée du nouveau contrat traduit un investissement dans la continuité. Elle ne constitue toutefois pas une nomination automatique comme successeur de Jefferson Poirot. Le temps de jeu, les responsabilités et la place dans les grands rendez-vous continueront à se gagner sur le terrain.

Un contrat long avant une transition importante

Poirot a indiqué que cette saison pourrait être sa dernière, avec une éventuelle prolongation liée à la perspective de la Coupe du monde 2027. Son départ, lorsqu’il interviendra, ne se résumera pas à retirer un nom de la rotation. L’UBB devra aussi remplacer son expérience et ses habitudes de travail dans une position particulièrement exigeante.

Conserver Perchaud permet d’aborder cette transition avec davantage de visibilité. Le club n’aurait pas à reconstruire entièrement ses options à gauche de la mêlée au moment de perdre un cadre. C’est un avantage pour préparer les associations et répartir progressivement les responsabilités.

Il serait cependant excessif d’en déduire que tout le recrutement à ce poste est réglé. Une saison exige plusieurs solutions, et les besoins dépendent aussi de la disponibilité des joueurs. Un engagement jusqu’en 2030 protège une partie de l’avenir ; il ne dispense pas de composer une rotation solide.

Perchaud doit maintenant transformer la confiance en continuité

Le pilier a déjà connu des interruptions physiques dans son parcours bordelais, dont une blessure avant la finale européenne de 2026. Ce passé rappelle l’importance de la disponibilité lorsqu’un joueur doit prendre davantage de poids. Il ne dit rien, à lui seul, de son état de forme actuel.

La prochaine étape consiste donc à installer de la régularité. Être présent sur une longue série de rencontres, tenir son rôle en mêlée et répondre dans les matches qui comptent donnerait une traduction sportive au contrat. Le nombre d’apparitions constitue une base ; la responsabilité assumée dans ces rencontres fera la différence.

Pour l’UBB, le calendrier offre encore la possibilité d’organiser une transmission. Perchaud peut continuer à évoluer auprès de Poirot avant d’avoir éventuellement davantage à porter. La prolongation évite une urgence contractuelle. Elle ouvre désormais une autre question : à quelle vitesse le pilier pourra-t-il devenir l’un des hommes autour desquels Bordeaux construit sa première ligne ?