Rugby : deux cadres anglais attaquent la règle qui ferme la porte aux expatriés

Ellis Genge et Courtney Lawes demandent à l’Angleterre d’assouplir sa politique envers les joueurs installés à l’étranger. Leur prise de parole, diffusée en octobre 2026, vise une règle qui réserve normalement la sélection aux joueurs du championnat anglais. Derrière la défense des clubs, les deux internationaux posent une question embarrassante : jusqu’où une fédération peut-elle peser sur une carrière en conditionnant l’accès au maillot national ?

Les deux hommes ne réclament pas nécessairement une ouverture sans aucune condition. Lawes évoque le modèle gallois, où un seuil de sélections permet à certains expatriés de rester éligibles. Genge envisage lui aussi un compromis fondé sur l’expérience internationale. Leur proposition donne au débat une autre dimension : il ne s’agit plus seulement d’un joueur parti en France qui regrette de ne pas être rappelé, mais de figures de l’équipe d’Angleterre qui discutent publiquement la règle du système auquel elles appartiennent.

Welcome Courtney Lawes ✍️



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Protéger le championnat, retenir les carrières

La position de la fédération répond à une logique connue. Garder les meilleurs dans les clubs anglais protège le niveau du championnat et facilite la coordination avec le sélectionneur. Les rassemblements, la charge de travail et la disponibilité des internationaux sont plus simples à négocier dans un cadre national commun.

Le coût repose toutefois aussi sur les joueurs. Un contrat étranger peut représenter une hausse de rémunération, une découverte sportive ou un choix familial. Genge cite les expériences de footballeurs anglais à l’étranger pour défendre l’idée qu’un changement de championnat peut faire progresser. La comparaison ne règle pas les contraintes propres au rugby, mais elle interdit de présenter automatiquement l’expatriation comme une perte pour la sélection.

Le seuil de sélections crée sa propre injustice

Lawes connaît les deux côtés de la frontière. Après son passage à Brive, il a rejoint Sale pour la saison 2026-2027. Son retour dans le championnat anglais a rouvert la perspective d’une sélection. Cela ne lui garantit aucune place : l’éligibilité est une condition administrative, la convocation demeure une décision sportive.

Le compromis par le nombre de capes rendrait une liberté aux plus expérimentés. Il laisserait cependant les autres devant le même choix. Un joueur déjà installé pourrait partir sans renoncer aux tests ; un joueur encore en train de s’imposer devrait rester pour atteindre le seuil. Cette solution protégerait les jeunes effectifs anglais, au prix d’une différence assumée entre carrières.

La discussion mérite mieux qu’un slogan opposant l’argent français au patriotisme anglais. Les internationaux représentent leur pays, mais travaillent aussi pour des employeurs et construisent une vie. Genge et Lawes réclament que cette réalité entre dans le règlement. Même si la fédération ne cède rien, leur intervention a déplacé le débat : la règle n’est plus seulement subie de l’extérieur, elle est désormais contestée par des joueurs qui connaissent intimement son fonctionnement.