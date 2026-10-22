Neymar : Pour le retenir, Santos a appelé un homme auquel il était difficile de dire non

En 2010, Chelsea voulait attirer Neymar alors qu’il n’avait que 18 ans. Santos a répondu avec un nouveau contrat, mais aussi avec un argument beaucoup plus personnel. Pelé lui-même a appelé le jeune attaquant pour lui demander de rester.

Avant le Barça et le PSG, Neymar aurait pu découvrir le football européen à Londres. À l’été 2010, Chelsea s’intéresse sérieusement au prodige de Santos. Le club brésilien risque de perdre son joueur avant même d’avoir pu construire plusieurs saisons autour de lui. Pour le convaincre, ses dirigeants ne se limitent pas à discuter de salaire.

Dans son livre publié en 2014, Neymar raconte une scène organisée avec son père et le président de Santos, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro. Le dirigeant désigne une chaise vide et lui présente une ambition : devenir une grande figure du sport brésilien en restant au pays. Une manière de déplacer la discussion du prochain contrat vers la place qu’il pourrait occuper dans l’histoire.

Pelé lui demande de suivre une autre route

Selon le récit de Neymar, Pelé intervient également au téléphone. L’ancienne gloire de Santos lui demande de rester et prend son propre parcours comme exemple. Il lui rappelle les succès et la reconnaissance qu’il avait obtenus en portant les couleurs du club brésilien.

Pour Neymar, la portée de cet appel est particulière. Il ne reçoit pas seulement le discours d’un dirigeant soucieux de conserver son meilleur espoir. C’est la référence historique de Santos qui lui explique qu’un départ immédiat vers l’Europe n’est pas la seule façon de construire une grande carrière.

Ce témoignage décrit l’influence que Neymar attribue à Pelé. Il ne signifie pas que l’appel aurait suffi, à lui seul, à régler toute la négociation. Santos accompagne aussi son discours d’un engagement concret : un nouveau contrat de cinq ans et une rémunération revalorisée sont annoncés en août 2010.

Une Libertadores avant de partir

Le choix produit une conséquence sportive majeure. Neymar reste à Santos et participe à la conquête de la Copa Libertadores en 2011. Le club retrouve le sommet continental après quarante-huit années d’attente, avec une équipe également portée par Ganso et Elano.

L’attaquant ne renonce pas pour autant à l’Europe. Il rejoint Barcelone en 2013, après avoir ajouté ce titre à son parcours brésilien. Son départ intervient donc avec un héritage sportif que le transfert à Chelsea, trois ans plus tôt, ne lui aurait pas permis de construire à Santos.

Pelé ne lui avait pas demandé d’abandonner ses ambitions internationales. Il lui avait proposé de commencer par gagner chez lui. Neymar aura finalement quitté Santos après avoir ramené la compétition que le club attendait depuis l’époque de son illustre prédécesseur.